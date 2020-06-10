10 Haziran 2020, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Gomis'ten Fenerbahçe'ye gönderme
Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye göndermede bulundu. Fransız yıldız yaptığı paylaşımda "Türklerle karşılaşmak büyük bir keyif. Tek sorun bazen farklı takımları tutuyor olmamız. Fenerbahçe Avrupa’nın önemli ve büyük kulüplerinden biri ama Türkiye’de ikinci" ifadelerini kullandı.
10.06.2020
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Fenerbahçe tribününde özel isimler
- N'Koudou Antalyaspor maçında yok
- Galatasaray'da tribünler hazırlanıyor
- Uğurcan Çakır: Şampiyonluk en büyük motivasyonum
- Bülent Uygun: Sneijder ile birlikte çalışmak isterim
- Beşiktaş Kerim ve Doğukan için geri adım attı
- Fenerbahçe tribününde özel isimler
- Bülent Uygun: Sneijder ile birlikte çalışmak isterim
- Sivasspor Erdoğan Yeşilyurt'un sözleşmesini uzattı
Daha Fazla Gör
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı