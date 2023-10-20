Galatasaray Beşiktaş maçına flaş yorum! "Derbide 2 yıldız kesik yiyecek"
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak. Mücadeleye sayılı saatler kala A Spor yorumcusu Gürkan Bilgiç'ten flaş derbi yorumu geldi. İşte detaylar...
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