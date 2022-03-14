GALATASARAY - BEŞİKTAŞ HABERLERİ | İşte derbide ilk yarının yıldızı! Erman Toroğlu açıkladı
Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray dev derbide Beşiktaş'ı Nef Stadyumu'nda konuk etti. Ev sahibi ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu ilk zorlu müsabakanın ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Bence ilk yarının oyuncusu Mostafa Mohamed. Kerem Aktürkoğlu'na sadece vurmak kaldı. Feghouli de varsa Galatasaray çok şeyi hallediyor." dedi. | Galatasaray - Beşiktaş haberleri (GS - Bjk spor haberi)
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