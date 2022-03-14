GALATASARAY BEŞİKTAŞ CANLI İZLE | Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman? Hangi Kanalda? Saat kaçta? İşte Galatasaray - Beşiktaş derbi maçı öncesi son detaylar...
Galatasaray Beşiktaş CANLI İZLE | UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci maçı öncesinde moral depolamak isteyen Galatasaray evinde gelecek sezon Avrupa Kupaları'na katılmak isteyen Beşiktaş'ı konuk ediyor. Dev derbi 14 Mart Pazartesi günü 20:00'da Nef Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak. Galatasaray Beşiktaş maçını CANLI izle...
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