Galatasaray - Beşiktaş derbisi ertelenecek mi? "İki takım da haklı"
Süper Lig'de bu hafta Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde sarı kırmızılı ekip karşılaşmanın ertelenmesi için siyah beyazlı kulübe çağrıda bulunmuştu. Maçın ertelenip ertelenmeyeceği merak konusuyken A Spor yorumcusu Taner Karaman da değerlendirmelerde bulundu. Karaman, "İki takım da haklı. Ben derbinin erteleneceğini düşünmüyorum" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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