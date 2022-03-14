Galatasaray Beşiktaş derbi maçında saha zemini nasıl olacak? Galatasaray ve Beşiktaş'a dair son dakika haberleri
Galatasaray Beşiktaş derbi maçı öncesi Nef Stadyumu'nda ışıklandırmaların seviyeleri artırılırken, zemin için buzlanma olmaması için çalışmalar aralıksız sürmeye devam ediyor.Galatasaray Beşiktaş maçı öncesi son detayları A Spor spikeri Aykut İnce aktardı. Peki, Galatasaray-Beşiktaş maçında saha zemini nasıl olacak? Tribünlerde taraftar sayısı kaç olacak? (GS - BJK spor haberleri)
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