GALATASARAY HABERLERİ: G.Saray kafilesi stadyuma ulaştı!
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray kafilesi, maçın oynanacağı Nef Stadyumu'na ulaştı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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