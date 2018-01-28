29 Ocak 2018, Pazartesi
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Erman Toroğlu tartışmalı pozisyonu yorumladı
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ilk yarısını değerlendirdi. Kucka ve Pereira'nın Alper Potuk'a yaptığı müdahaleyi yorumlayan Toroğlu, "Sarı kesin, kırmızı da olabilir" ifadelerini kullandı.
28.01.2018
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