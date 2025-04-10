Abdullah Kavukcu: Galatasaray'ın önüne kimse geçemez
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Galatasaray'ın Reeder Samsunspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
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