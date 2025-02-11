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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve yabancı VAR sözleri

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, katıldığı sponsorluk anlaşması töreninde basın karşısına çıktı. İşte açıklamalarında dikkat çeken o Fenerbahçe derbisi ve yabancı VAR sözleri...

11 Şubat 2025 | 12:16
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