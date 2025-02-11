Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve yabancı VAR sözleri
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, katıldığı sponsorluk anlaşması töreninde basın karşısına çıktı. İşte açıklamalarında dikkat çeken o Fenerbahçe derbisi ve yabancı VAR sözleri...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:20
Özbek'ten F.Bahçe derbisi ve yabancı VAR sözleri 11 Şubat 2025 | 12:00
00:47
Özbek: Suç duyurusunda bulunduk 11 Şubat 2025 | 12:00
02:46
G.Saray'ın yeni transferi Frankowski, İstanbul'da! 10 Şubat 2025 | 12:00
03:38
Morata İstanbul'da! İşte ilk sözleri 02 Şubat 2025 | 12:00
08:30
Metin Öztürk'ten yabancı VAR eleştirisi! 25 Ocak 2025 | 12:00
01:42
Osimhen'den o iddialara yanıt: Kimseye vurmadım! 25 Ocak 2025 | 12:00
00:38
Muslera'ya maç sonu şok! Islık ve tepki... 21 Ocak 2025 | 12:00
06:31
Eyüpspor'dan G.Saray ve Ahmed açıklaması! "Transfer yüzde 80..." 21 Ocak 2025 | 12:00