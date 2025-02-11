Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Suç duyurusunda bulunduk
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir suç duyurusunda bulunduk. Galatasaray Spor Kulübü'ne yapılan yakıştırmalara verilecek cevaplar vardır ama bizim değerlerimiz benzer şekilde konuşmaya bizi engelliyor.
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