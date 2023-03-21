Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ateş püskürdü! "Kimse bizle alay etmeye kalkmasın"
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasının ardından gündemde yer alan hakem hataları başta olmak üzere birçok konu hakkında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. "Kimse bizle alay etmeye kalkmasın." diyen başkan Özbek, "TFF neden susuyor? Niçin ve kimden çekiniyorsunuz?" ifadelerini kullandı. İşte Özbek'in açıklamalarının tamamı... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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