Flaş Galatasaray sözleri! "Doğru bir 6 numara bulamazsa..."
A Spor yorumcusu Ozan Zeybek, Galatasaray ile ilgili açıklamalarda bulundu. Buruk, "Doğru bir altı numarayı bulamazsan, ne sol ne de sağ kanadından ne de Emre Akbaba'dan faydalanırsın!" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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