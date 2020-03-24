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Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan corona virüsü açıklaması

Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim'in corona virüsü testlerinin pozitif çıkmasının ardından başkan Mustafa Cengiz ile birlikte teste tabi tutulan Yusuf Günay, sonuçlar çıkana kadar hastanede kalacağını açıkladı. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.
24.03.2020
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