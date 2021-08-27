27 Ağustos 2021, Cuma
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Galatasaray'ın rakibi Marsilya'nın başkanı Pablo Longoria A Spor'a konuştu! Taraftarlara büyük övgü
Galatasaray'la UEFA Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer alan Marsilya'nın başkanı Pablo Longoria, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Takımların taraftarlarından büyük övgüyle söz eden Fransız kulübünün başkanı, "Güç dengelerinin çok yakın olduğu maçlar izleyeceğiz." şeklinde konuştu.
27.08.2021
İşte Pablo Longoria'nın o sözleri:
Grubumuz çok güçlü. Dört takım da Avrupa'da son yıllarda üst seviyede mücadele eden ekipler. Güç dengelerinin çok yakın olduğu zorlu maçlar izleyeceğiz.
Ateşli ortamları çok severiz. Bildiğiniz gibi Avrupa'nın en tutkulu taraftar topluluklarından birine sahibiz. Aynısı Galatasaray için de geçerli, Moskova'nın taraftarı da oldukça ateşli. Dört şehirde de heyecanlı bir atmosfer olacak.
Cengiz Ünder'den çok memnunuz. Sezonun ilk iki maçında iki gol kaydetti. Takıma çok çabuk uyum sağladı. O harika bir oyuncu.
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