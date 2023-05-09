Galatasaray Başakşehir maçı sonrası dikkat çeken sözler
Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Başakşehir'i 1-0'la geçerek zirve yarışından puan farkını 5'e yükseltti. Karşılaşmanın ardından A Spor yorumcusu Taner Karaman'dan dikkat çeken sözler geldi. GS SPOR HABERLERİ
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