Çarpıcı Galatasaray yorumu! "Asıl tehlike..."
Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan, mücadele öncesi sarı-kırmızılıları değerlendirdi. Alpaslan, "Okan hocanın ilk 11'de çok fazla değişiklik yapacağını düşünmüyorum, belki 1 tane yapar. G.Saray'daki asıl tehlike sarı kart sınırında bulunan oyuncular." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:39
Çarpıcı G.Saray yorumu! "Asıl tehlike..." 06 Mayıs 2023 | 12:00
01:07
G.Saray'da Sacha Boey'un değeri uçuyor! 04 Mayıs 2023 | 12:00
01:17
Toroğlu yorumladı! Beşiktaş'ın G.Saray'a attığı ilk golde faul var mı? 30 Nisan 2023 | 12:00
03:32
Toroğlu'dan derbi yorumu! 30 Nisan 2023 | 12:00
06:49
İşte derbi öncesi son gelişmeler! 30 Nisan 2023 | 12:00
01:47
Flaş Oliveira sözleri! "Maç seçen bir yapısı var" 29 Nisan 2023 | 12:00
00:32
G.Saray idmanı taraftara açacak mı? 28 Nisan 2023 | 12:00
01:18
Gomis için sert sözler! "Stada da kulübe de..." 24 Nisan 2023 | 12:00