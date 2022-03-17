Galatasaray Barcelona maçı öncesi flaş yorum! "O isim oynarsa zayıf kalır"
Galatasaray Barcelona UEFA Avrupa Ligi rövanş karşılaşması öncesi sarı-kırmızılılarda yaşanan son gelişmeleri A Spor yorumcusu Savaş Çorlu değerlendirdi. Çorlu, "Domenec Torrent takımı bu maça çok iyi hazırladı. İlk 11'de Babel ya da Emre Kılınç arasında kaldı ancak Emre Kılınç oynarsa bu maçta zayıf kalır." dedi.
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