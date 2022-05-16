Galatasaray Adana Demirspor maçı sonrası Yunus Akgün: İnşallah seneye kavuşacağız
Galatasaray - Adana Demirspor maçının ardından Yunus Akgün, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Akgün, "Ben Galatasaray'da büyüdüm. Bu statta ilk defa farklı formayla sahadaydım. Değişik bir duyguydu. Gol atıp sevinmek bana yakışmazdı. Galatasaray taraftarlarına destekleri için teşekkür ederim. İnşallah seneye kavuşacağız." dedi. (GS spor haberleri)
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