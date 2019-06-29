Galatasaray 156. yabancı futbolcusunu aldı

Galatasaray, bugüne kadar 5 kıta ve 45 ülkeden 154 futbolcuyu renklerine bağlamıştı. Yeni transferler​ Ryan ​Babel ve ​Valentine ​Ozornwafor ile bu sayı 156 futbolcuya çıktı.