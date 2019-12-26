Fuat Çapa: Jesse, Onyekuru tarzında bir futbolcu
Fuat Çapa'nın açıklamalarının satır başları şöyle:
"6 AY FUTBOL OYNAYAMADI"
Eskişehirspor teknik direktörüyken Jesse'yi denemek için idmanlara çağırmıştık. Denedikten sonra 2 yıllık bir sözleşme imzalamıştık. Transfer yasağımız olduğu için 6 ay kadar futbol oynamadı, yasak kalktıktan sonra bize katkı sağlamaya başladı.
"JESSE'NİN STİLİ..."
Onyekuru, Bruma, Rodrigues stilinde bir futbolcu. Jesse çok özellikli, çabuk olan bir kanat oyuncusu ve birebirde çok etkili bir oyuncu. Gol yüzdesi de yüksek. Yaşı da genç olması nedeniyle gelecek açısından çok katkı sağlayacak ve iyi yerlere gelebilecek bir potansiyel diyelim.
"ONYEKURU'DAN GERİ KALMAZ"
Verimlilik açısından bakacak olursak Bruma ve Onyekuru gibi diyebiliriz. Onyekuru'dan geri kalmaz. Bruma da ilk geldiğinde maliyeti ve verimlilik açısından çok eleştirilmişti. Jesse'nin yeteneği onların biraz daha önünde, çünkü ligi biliyor. Nasıl oynanması gerektiğini biliyor. Savunmada da verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışan birisi. Hedefleri olan bir oyuncu.
"HEDEFİ PREMIER LİG"
Onun hedefleri Galatasaray'da bitmez. Kısa bir Premier Lig serüveni olmuştu. Onun asıl hedefi bir gün tekrar Premier Lig'de oynamak.
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