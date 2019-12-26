Mustafa Cengiz: VAR'dan önce Zorlu kayıtları açıklansın

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ali Koç ile Nihat Özdemir ve Zekeriya Alp'in Zorlu Center'da yaptığı toplantı hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Cengiz, "VAR'dan önce Zorlu kayıtları açıklansın" dedi.