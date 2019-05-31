31 Mayıs 2019, Cuma
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Fransız basını yazdı! Galatasaray'da Diagne'nin yerine 3 aday
Yahoo France'ın haberine göre Galatasaray, Diagne'nin takımdan ayrılması takdirde yerine gelebilecek üç oyuncuyu belirledi. Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edilen üç ismi A Spor Dış Haberler Editörü Emre Berkmen, Transfer Hattı programında açıkladı.
31.05.2019
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