31 Mayıs 2019, Cuma

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Diagne'den transfer açıklaması

Galatasaray'ın golcü futbolcusu ​Diagne, sarı kırmızılı kulüpten ayrılması durumunda kendisine en yüksek ücreti veren kulübe gideceğini söyledi.
31.05.2019

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