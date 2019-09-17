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Flaş sözler: "Falcao bir Hagi değil"

A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Galatasaray'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Uluç, "Falcao bir Hagi değil. Başarılı olması için takımın da iyi olması lazım. Galatasaray’ın futbolu bana zevk vermiyor." ifadelerini kullandı.
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