17 Eylül 2019, Salı
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Flaş sözler: "Falcao bir Hagi değil"
A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Galatasaray'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Uluç, "Falcao bir Hagi değil. Başarılı olması için takımın da iyi olması lazım. Galatasaray’ın futbolu bana zevk vermiyor." ifadelerini kullandı.
17.09.2019
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