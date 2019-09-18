Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi paylaşımı

Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor...Ülkemizi 2019-2020 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray, ilk maçında Club Brugge ile deplasmanda karşılaşacak. Belçika ekibini mağlup ederek gruba iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan Galatasaray'da, camiayı şimdiden Devler Ligi heyecanı sardı. Sarı-kırmızılılar dev maç öncesi sosyal medyadan Şampiyonlar Ligi paylaşımı yaptı.