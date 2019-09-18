18 Eylül 2019, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi paylaşımı
Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor...Ülkemizi 2019-2020 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray, ilk maçında Club Brugge ile deplasmanda karşılaşacak. Belçika ekibini mağlup ederek gruba iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan Galatasaray'da, camiayı şimdiden Devler Ligi heyecanı sardı. Sarı-kırmızılılar dev maç öncesi sosyal medyadan Şampiyonlar Ligi paylaşımı yaptı.
18.09.2019
EN ÇOK İZLENENLER
- Abdullah Avcı'ya sürpriz ziyaret
- Başkan Erdoğan'dan Sümeyye ve Sevilay'a teşekkür mesajı
- Ersun Yanal: Asla oyundan vazgeçmemeliyiz
- Galatasaray Club Brugge maçı için Belçika'da
- Fatih Terim İtalyanca döktürdü! İşte o anlar...
- Alanyaspor'un 2. golünde kural hatası var mı? Toroğlu yorumladı
- Fatih Terim İtalyanca döktürdü! İşte o anlar...
- Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi paylaşımı
- Abdullah Avcı'ya sürpriz ziyaret
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"