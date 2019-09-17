17 Eylül 2019, Salı
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Fatih Terim İtalyanca döktürdü! İşte o anlar...
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yarın karşılaşacakları Club Brugge mücadelesi öncesi basın toplantısı düzenledi.
17.09.2019
İtalyan muhabirden Terim'e İtalyanca bir soru yöneltilince, Fatih Terim soruyu İtalyanca cevapladı. İtalyanca cevap ve dili bilmeyen çevirmen zor anlar yaşadı. İşte o anlar...
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