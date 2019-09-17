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Fatih Terim: Şampiyonlar Ligi müziğini özledim!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yarın karşılaşacakları Club Brugge mücadelesi öncesi basın toplantısı düzenledi. Terim'e tecrübeli oyuncular Ryan Babel ve Ryan Donk da eşlik etti.
17.09.2019

Ryan Babel: 'Yeni futbolcular ve yeni takım ile yeterince çalıştık. Şu anda herkes Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek için heyecanlı bir şekilde bekliyor."

Ryan Donk: Club Brugge farklı bir kulüp, her taraftan seyirci topluyor. Farklı bir maç olacak.

Fatih Terim'in açıklamaları;

HİÇ BEKLEMEDİĞİMİZ BİR KAYIP

"Belhanda bizim için çok önemli bir oyuncu. Anahtar kelimesini kullanabileceğimiz oyunculardan biri. Aynı tipten çok fazla yok açıkçası bizim takımımızda. Geçen seneden beri ona çok farklı görevler veriyorum ve çok iyi yapıyor. Hiç beklemediğimiz bir kayıp."

"Belki sakatlık süresi yazılanlar kadar olmayacak, doğruyu yansıtmıyor ama yarınki maçta oynamayacak. Acil şifalar diliyorum. Enteresan bir sakatlık oldu, çenesinde iki kırık oluştu."

BİR KERE 5 PUAN KAYBETMİŞİZ

"4 haftadan Fatih Terim olarak memnun olmam söz konusu değil. Bir kere 5 puan kaybetmişiz, böyle bakmalıyız. Demek ki çok da iyi oynamamışız. Bir taraftan bu, diğer taraftan ise bazı oyuncularımızı kaybetmişiz, yeni oyuncular gelmiş."

"Afrika Kupası'nda çok oyuncumuz vardı. Şampiyon olan bir takımın birçok oyuncusu bir aylığına Afrika Kupası'ndaydı. Ben öyle zaman isteyen, sabır isteyen bir antrenör değilim ama ona rağmen bir süreç alıyor bu."

"45 dakika çıkarır diye düşünmüştük Lemina için hem atletik performans hocalarımızla hem de Lemina ile konuşunca. Planımızda olmayan bazı şeylerle de karşılaşıp hemen müdahale ediyoruz ama bazen sıkıntı doğuyor. Her geçen günün lehimize işleyeceğini düşünüyorum."

HERKES MİLLİ ARAYI BEKLERKEN BİZ BEKLEMİYOR

"Herkes milli arayı beklerken biz beklemiyor. Milli arada yaraları saralım derken biz sorun yaşıyoruz. Muslera 16 saat yolculuktan sonra maçtan 26 saat önce geldi. Afrika, Güney Amerika, Japonya gibi uzak yerlere gidip gelme bizim sıkıntımız."

"Sezon başından beri adale sakatlığı yaşamayan bir takım olmak önemliydi. Biz 4-5 mevkiyi yeni oyuncularla oynuyoruz."

2-3 HAFTALIK EKSİĞİ OLDU

"Falcao'nun doğal olarak transfer döneminde 2-3 haftalık eksiği oldu. Oyuncu her ne kadar kendim çalışıyorum dese de takım antrenmanı gibi olmaz. Önemli bir örnek şu ana kadar. 11.00'deki idmana 09.00'da gelip öğleden sonra 15.00'te ayrılıyor."

KASIMPAŞA MAÇINDA YORULDUM DİYE HABER GÖNDERMİŞ

"Falcao'nun oyuna olan açlığı ve konsantrasyonu çok önemli. Kasımpaşa maçında yoruldum diye haber göndermiş, o yüzden çıkardılar. Profesyonelliğine ve futbolculuğuna diyecek bir şey yok ama karakteriyle de mütevazılığıyla da kendisini hemen sevdirdi takıma."

"Hep söylediğim bir şey var. Ligimizde de Avrupa'da da takımlar arası oyuncu geçişlerine sıcak baktım. Kiralık verdiğim oyunculara hiçbir zaman şerh koymadım, hepsi bize karşı oynadı. Orada oynayamaz demiyoruz. Diagne de bunlardan bir tanesi."

DİAGNE'YE HİZMETLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM

"Diagne'ye Galatasaray'a hizmetleri için teşekkür ederim. Hiçbir zaman da Galatasaray'a hizmet etmiş bir oyuncunun Galatasaray tarafından teşekkür dışında bir bakış açısıyla karşılanması Galatasaray'ın adetine, ananesine, kültürüne uymaz."

"Diagne şimdi karşımızda rakip. Elbette takımının kazanmasını isteyecektir, en doğal şey bu. Ona da sonsuz başarılar diliyorum ve kendisiyle ailesine selamlarımı yolluyorum."

"Şampiyonlar Ligi şu an dünyanın en büyük organizasyonlarından biri. Bu kapıdan girdiğiniz zaman sadece futbolu görmüyorsunuz. Dev bir organizasyon ve müthiş bir ekonomi de görüyorsunuz. Galatasaray da kuruluş amacı olarak böyle dev organizasyonlarda bulunmak istiyor"

"Galatasaray, temsilde de böyle yerlerde olmak isteyen büyük bir marka. Başarılı olmak en büyük amacımız. Diğer yerlerle değil ama bütçe olarak biraz daha üstümüzde olsalar da yakın bir takımız."

ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİN�� ÖZLEDİM

"Şampiyonlar Ligi müziğini özlediğimi söyleyebilirim. O baştaki müziği çok seviyorum. Bayılıyorum yani. Beni etkiliyor, nerede olduğumu hatırlatıyor bana."

"Biz geçen seneki davranışlarımızdan dolayı bir artırdık kadromuzu. Biz hiçbir grupta kimi çekersek çekelim aynı şartlarda mücadele etmiyoruz. Çünkü cezai şarttan dolayı yazın halimizi hep beraber hatırlıyorsunuz. Satmadan alma, o borcumuz var, bu gidiyor."

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FUTBOL KÜLTÜRÜ OLARAK DA BENZER BİR YAPIDAYIZ

"Futbol kültürü olarak da benzer bir yapıdayız. Onlar sahasında galibiyetle başlamak isteyeceklerdir ancak biz de aynı durumdayız. Hem keyifli bir futbol hem de bir galibiyetle ayrılmak niyetindeyiz. Hepimizin isteği bu, demin Babel de aynısını söyledi."

"Ümit ediyorum ki ilk maçtan başarıyla döneriz. Ama ne olursa olsun güzel bir müzik bu başlangıçtaki. Bunu duymak bile başka bir şey. Birçok defa bulunmama rağmen hiç bıkmadan dinleyeceğim müzik bu olsa gerek."

"Brugge bu sene Mignolet transferi ile başladı. Gençler ve tecrübelileri iyi harman etmiş bir takım. Tehlikeli genç oyuncuları ve çok önemli forvetleri var. Dikkat etmemiz gerekecek."

OYUNLAR SAHADA OYNANIYOR

"Grubumuz çok net herkes için. Oyunlar sahada oynanıyor, galibiyetler kağıt üstünde ve masa başında değil sahada alınıyor. Favorilere başarılar dileriz ama grubun ilginç geçmesi muhtemel. Brugge için de geçerli bu, iyi takım, dikkat etmemiz gerekecek."

"Genk ve Cercle Brugge maçlarını izledim. Umut ediyorum ki iyi başlarız. Sonra Ali Sami Yen'de iki tane oynayacağız. Bakalım neler olacak. İlginç işler olabilir, futbol böyle bir oyun."

REAL MADRİD DE PSG DE ESKİ FORMUNDA DEĞİL

"Tek sevindirici olay, rakiplerimiz eski halinde değil. Real Madrid de PSG de eski formunda değil. Tek tesellimiz o."

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