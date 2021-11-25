Flaş Galatasaray yorumu! "Avrupa'da başarı şart"

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında Marsilya'yı konuk edecek. A Spor yorumcusu Nevzat Galatasaray-Marsilya maçı öncesinde çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Dindar, "Galatasaray sezon başında yeni bir yapılanmaya gitti ve genç oyunculara ciddi bonservisler ödedi. Amaç bu oyuncuları geliştirip satmak ve kulübe ekonomik fayda sağlamak. Bunu sağlayabileceğiniz arena Türkiye liginden daha çok Avrupa. G.Saray'ın bu stratejisi Avrupa'da başarı temelli. Cezbedici bir teklif gelmesi için Avrupa'da başarılı olması lazım." şeklinde konuştu. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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