Flaş Galatasaray sözleri! "Tedavi edilmesi gereken bölge..."
A Spor yorumcusu Ümit Aktan, Sabah Sporu programında Galatasaray'la ilgili açıklamalarda bulundu. Aktan, "Galatasaray'ın tedavi edilmesi gereken bölgesi orta alan. Savunmanın önünde oynayacak, orta sahaya bekçi olacak bir isim lazım. Evander, Harit, Ali Akman gibi oyuncular daha çok ön tarafta oynayan futbolcular. Savunmanın güvende olması gerek." dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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