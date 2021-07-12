12 Temmuz 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da transferlerin son durumu ne? Canlı yayında açıklandı...
Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak olan Galatasaray'ın hazırlıkları devam ediyor. PSV maçı öncesinde transfer gündemi yoğun olan Galatasaray'da son durumu A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Sabah Sporu programında aktardı. Solbek transferi ilgili de konuşan Özcan, "Alex Moreno'yu Real Betis, kiralamak yerine satmak istiyor. İbre Van Aanholt'a döndü. Alioski'nin maliyetinin maliyeti, Van Aanholt'a göre oldukça yüksek." ifadelerine yer verdi.
12.07.2021
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