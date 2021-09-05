Flaş Fatih Terim sözleri! "Galatasaray'da belki de ilk defa..."

2021-2022 sezonu 1. transfer ve tescil döneminin kapanmasına sayılı günler kala Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Sarı-kırmızılılar bugüne kadar 10 futbolcuyu renklerine bağlarken, yaş ortalamasının 23.8 olması dikkat çekti. Maliyeti uygun ve genç isimleri kadrosuna katan Galatasaray'ı, A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. Bilgiç, "Fatih Terim belki de ilk defa içinde yıldız oyuncu olmayan bir Galatasaray kadrosu yönetecek." dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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