12 Temmuz 2019, Cuma
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Fernando resmen Sevilla'da! İşte bonservis bedeli
Galatasaray Kulübü, Fernando Reges'in Sevilla'ya transfer olduğunu resmen açıkladı. Anlaşmaya göre Sevilla, Galatasaray'a 4.5 milyon Euro transfer bedeli ödeyecek. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.
12.07.2019
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