12 Temmuz 2019, Cuma
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Sevilla Fernando transferini böyle duyurdu
La Liga ekiplerinden Sevilla, Galatasaray forması giyen Fernando Reges'i 4 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. İspanyol ekibi, Brezilyalı yıldızı transferini sosyal medya hesabından paylaştığı bu video ile duyurdu.
12.07.2019
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