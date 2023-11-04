Erman Toroğlu'dan çarpıcı Icardi sözleri! "Varlığı Galatasaray için güzel ama..."
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray-Kasımpaşa maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Icardi'nin varlığı Galatasaray için güzel. Rakip takım ona dikkat ediyor ama Icardi rahat değil. Sakatlık ona etki etmiş" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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