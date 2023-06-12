Fenerbahçe Başakşehir maçı sonrası flaş yorum!
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Maçın ardından A Spor yorumcusu Suat Umurhan dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
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