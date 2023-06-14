GALATASARAY HABERİ - Nantes Mostafa Mohamed'in bonservisini aldı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ligue 1 ekibi Nantes, Mostafa Mohamed'in bonservisini aldı. Fransız ekibi, Mısırlı golcünün transferi için sarı-kırmızılılara 5 milyon 750 Euro ödeyecek. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. (GS spor haberi)
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