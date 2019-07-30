Feghouli Süper Kupa'da yok

Sofiane Feghouli, Galatasaray'ın 7 ağustos'ta Akhisarspor ile oynayacağı TFF Süper Kupa maçında forma giyemeyecek. Yeterli dinlenme imkanı bulamayan Cezayirli yıldızın ligin ilk haftasında da forma giymesi beklenmiyor. İzinleri biten Jean Michael Seri, Christian Luyindama ve Yones Belhanda ise çalışmalara başladı.