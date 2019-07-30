30 Temmuz 2019, Salı

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Mariano ile Marcao karşı karşıya

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcuları Mariano ile Marcao bilgi yarışmasında karşı karşıya geldi... Eğlenceli anlara sahne olan yarışmayı bakın kim kazandı?
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