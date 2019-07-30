30 Temmuz 2019, Salı
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Mariano ile Marcao karşı karşıya
Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcuları Mariano ile Marcao bilgi yarışmasında karşı karşıya geldi... Eğlenceli anlara sahne olan yarışmayı bakın kim kazandı?
30.07.2019
EN ÇOK İZLENENLER
- Abdullah Avcı: Indi gelirse çok faydalı olur
- Galatasaray Luyindama transferini böyle duyurdu!
- Trabzonspor Obi Mikel'e kavuştu
- Feghouli Süper Kupa'da yok
- Falcao adım adım Galatasaray'a
- Trabzonspor 52 yaşında
- Falcao adım adım Galatasaray'a
- Trabzonspor''da stoper harekatı
- Galatasaray Luyindama transferini böyle duyurdu!
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"