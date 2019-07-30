Mustafa Cengiz: Luyindama savaşçı bir şövalye

Galatasaray, ocak ayında kiraladığı Kongolu stoper Luyindama'nın bonservisinin alındığını açıkladı... ​Galatasaray Luyindama'nın bonservisini aldı. Sarı kırmızılılar, Standard Lıege'e 5 milyon euro ödeyerek Kongolu Stoperin satın alma opsiyonunu kullandı... Luyındama ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Galatasaray, 25 yaşındaki oyuncuya sezon başına 1 milyon 50 bin euro ödeneceğini duyurdu... Ocak ayında 3 milyon euro karşılığında yarım sezonluğuna kiralanan Luyindama sarı kırmızılı takımda 17 maça çıktı...