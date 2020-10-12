12 Ekim 2020, Pazartesi

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Fatih Terim'in yardımcıları ayak tenisinde şov yaptı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yardımcılıklarını üstlenen Ümit Davala, Necati Ateş, Selçuk İnan ve Albert Riera ayak tenisinde şov yaptı. Ümit Davala ile Necati Ateş, Selçuk İnan ile Albert Riera takım olurken; Ümit Davala Necati Ateş ikilisi kazandı. İşte o video...
12.10.2020
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