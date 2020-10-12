Mehmet Özcan: Süper Lig'de Saracchi dışında 3-5-2 sistemini oynayabilecek oyuncu yok

Süper Lig'e verilen milli arada takım performanslarını değerlendiren A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Galatasaray'ın yıldız sol beki Saracchi için flaş bir yorumda bulundu. Özcan "Süper Lig'de Saracchi gibi 3-5-2 sistemini koridor gibi kullanabilecek isim yok" dedi.

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