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Galatasaray'da maaşlarda indirip yapıldı

Galatasaray'da Futbol Takımının maaşlarında yüzde 15, faaliyetleri durdurulan diğer branşların ücretlerinde ise yüzde 30 oranında indirim yapıldı...
02.06.2020
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Galatasaray'da sporcuların ve teknik ekiplerin maaşlarında kesintiye gidildi.. Sarı kırmızılı kulüp, FIFA'nın 'mücbir sebep' vurgusuna atıfta bulunarak, corona virüsü salgını nedeniyle ücretlerde indirim yaptı...

Kısa çalışma ödeneği'nden de yararlanan kulüp, maaş kesintisinin 4-6 ay arasında uygulanacağını açıkladı.

Galatasaray'da futbol takımında yüzde 15, basketbol ve voleybol gibi faaliyetleri durdurulan tüm şube sporcularının ve teknik kadroların maaşlarında ise yüzde 30 oranında indirim yapıldı.

Ücret indirimin bir anda uygulanmayacağı, teknik kadro personelinin aylık maaşlarının en az yarısını alacağı belirtildi...

Ayrıca amatör şube sporcuları, teknik kadro ve idari personelin kısa çalışma ödeneği'nden yararlanacağı kaydedildi...

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