Fatih Terim'in açıklamalarını değerlendirdi! "Gönlünde olan şey..."
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, bir dergiye çarpıcı açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcının bu sözlerini, A Spor yorumcusu Ahmet Akcan değerlendirdi. Akcan, "Başkanlıktan çok teknik adamlık vurgusu yapmak istiyorum. Hocanın gönlünde hala hocalık isteği yatıyor diye yorumladım. Bunun böyle olması da gayet doğal, teknik direktörlük bir tutkudur." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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