17 Mart 2019, Pazar

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Fatih Terim'den yabancı kuralı yorumu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Bursaspor galibiyetinin ardından basın toplantısı düzenledi. Terim, toplantıda yabancı kuralıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
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