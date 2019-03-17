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Abdurrahim Albayrak: “Şampiyonluğa giden önemli 3 puan aldık”

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, şampiyonluğa giden yolda önemli bir 3 puan aldıklarını söyledi.
17.03.2019

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Bursaspor galibiyetini değerlendirdi. Bursa ile çok zor bir maç oynadıklarını söyleyen Albayrak, "2-0 geriye düştük. 2-0'dan maçı çevirmek hakikaten kolay değil. Allah'a şükürler olsun ki şampiyonluğa giderken önemli bir 3 puan aldık. Güçlü bir rakipten aldık. Bursaspor'u tebrik ediyorum. Çok iyi oynadılar. Ama bizim futbolcular özellikle soyunma odasında Fatih hocanın konuşmasından sonra ikinci devre bambaşka bir Galatasaray vardı. Kazanmasını bilen, kazanmasını isteyen Galatasaray vardı. Bütün arkadaşlara, teknik heyete teşekkür ediyorum. İhtiyacımız olan 3 puandı. Rakibimizin puan kaybettiği haftada alınan 3 puan çok önemlidir. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu galibiyet bütün camiamıza ve taraftarımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Devre arasında soyunma odasında konuşulanlarla ilgili soruya Albayrak, "Güzel bir konuşma oldu. Maçtan önce hocam konuşmuştu, ben de futbolcularla görüşme yapmıştım. Yine bunu tekrarladık. Şampiyonluk için bu maçın önemli olduğunu hoca ifade etti. İkinci yarı bambaşka bir Galatasaray vardı. 3 puanı alıp, koparan Galatasaray vardı" diye cevapladı.

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