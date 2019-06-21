21 Haziran 2019, Cuma
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Fatih Terim'den iki isme onay
Galatasaray'da scout ekibi, teknik direktör Fatih Terim'e iki isim önerdi. Terim de yaptığı incelemeler sonrası ekibinin önerdiği Guga ve Claudio Falcao'ya onay verdi.
21.06.2019
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