21 Haziran 2019, Cuma

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Fatih Terim'den iki isme onay

Galatasaray'da scout ekibi, teknik direktör Fatih Terim'e iki isim önerdi. Terim de yaptığı incelemeler sonrası ekibinin önerdiği Guga ve Claudio Falcao'ya onay verdi.
21.06.2019

Fatih Terim'den iki isme onay Fatih Terim'den iki isme onay 21.06.2019
Galatasaray'da gündem Chicharito Galatasaray'da gündem Chicharito 21.06.2019
Vedat Muriç'ten flaş Galatasaray sözleri! Vedat Muriç'ten flaş Galatasaray sözleri! 21.06.2019
Adem Büyük Galatasaray'a doğru Adem Büyük Galatasaray'a doğru 20.06.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Chicharito zirvesinin perde arkası Chicharito zirvesinin perde arkası 20.06.2019
Müzeye sığdıramadığımız 3 bin kupa var "Müzeye sığdıramadığımız 3 bin kupa var" 20.06.2019
Galatasaray'da golcü arayışı Galatasaray'da golcü arayışı 20.06.2019
Al Shabab'dan Diagne'ye 15 milyon Dolar teklif Al Shabab'dan Diagne'ye 15 milyon Dolar teklif 19.06.2019
Devler Ozan Kabak için yarışıyor Devler Ozan Kabak için yarışıyor 19.06.2019
Galatasaray'dan Ali Koç'a tazminat yanıtı Galatasaray'dan Ali Koç'a tazminat yanıtı 19.06.2019
Galatasaray Luyindama'nın bonservisini aldı Galatasaray Luyindama'nın bonservisini aldı 19.06.2019
Galatasaray Onyekuru için aceleci Galatasaray Onyekuru için aceleci 19.06.2019
Welbeck'in talebi el yaktı Welbeck'in talebi el yaktı 19.06.2019
Galatasaray Banega sessizliğini bozdu Galatasaray Banega sessizliğini bozdu 19.06.2019
Dünya devleri Ozan Kabak'ın peşinde! Yeni teklif... Dünya devleri Ozan Kabak'ın peşinde! Yeni teklif... 19.06.2019
Abdurrahim Albayrak'tan transfer müjdesi Abdurrahim Albayrak'tan transfer müjdesi 19.06.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe artık yarışta yalnız! İş imzaya kaldı...
Bursaspor başkanından açıklama!
Galatasaray'da beklenmeyen ayrılık! Belhanda ve Diagne derken...
Kolarov reddedildi! İşte görüşmelerin perde arkası
Galatasaray'dan flaş Şener Özbayraklı kararı!
Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör