Galatasaray'da gündem Chicharito

Galatasaray'ın İstanbul'da Meksikalı golcü Chicharito'nun menajeriyle yaptığı görüşmenin detayları netleşiyor. Chicharito önceliğinin İtalya ya da İspanya olduğunu belirtirken, West Ham'ın bonservis beklentisi sarı kırmızılı kulübü düşündürüyor.

Galatasaray'ın Meksikalı golcü Javier Hernandez'in menajeriyle yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıkmaya başladı.

Sarı kırmızılılar, West Ham United'la olan kontratında son seneye giren Chicharito'ya yıllık 3 milyon euro garanti para, şampiyonluk bonusu ve puan başına 5 bin euro'dan 1 yılı opsiyonlu 3 senelik sözleşme önerdi.

31 yaşındaki Meksikalı futbolcu Galatasaray'ın teklifi sonrası düşünmek için süre istedi. Chicharito'nun ilk hedefinin kariyerine İspanya ya da İtalya'da devam etmek olduğu ancak Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olmasının da etkisiyle opsiyonları arasına sarı kırmızılıları da eklediği öğrenildi. Golcü futbolcu İtalya ve İspanya'dan beklediği teklifler gelmemesi durumunda rotasını Florya'ya çevirebilir.

Javıer Hernandez'in Galatasaray'a evet demesi halinde yöneticiler İngiltere'ye giderek West Ham United ile masaya oturacak.

Premier Lig ekibinin Meksikalı futbolcudan bonservis beklentisi de sarı kırmızılı yönetimi düşündüren bir diğer husus. 2017'de Chicharito'yu 17.8 milyon euro'ya kadrosuna katan West Ham United'ın golcü futbolcu için ne kadar bir bonservis talebi olacağı merak konusu.

Geçtiğimiz sezon West Ham United'da 28 maça çıkan Chicharito, 8 gol 1 asistlik performans sergiledi. Meksikalı golcü daha önce Manchester Unıted, Real Madrid ve Bayer Leverkusen formaları da giydi.