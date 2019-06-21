21 Haziran 2019, Cuma
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Zeki Uzundurukan: "El Shabab, Diagne için 15 milyon € veriyor"
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, sarı kırmızılı ekibin Senegalli golcüsü Mbaye Diagne için flaş bir açıklama yaptı. Uzundurukan "Suudi Arabistan'ın El Shabab takımı, Mbaye Diagne için Galatasaray'a 15 milyon euro, Diagne'ye de yıllığı 5 milyon euro'dan 4 yıllık veriyor. Bu işin adının bir an önce konması, Galatasaray'ın da anlaştığı oyuncuları tek tek açıklaması lazım" ifadelerini kullandı.
21.06.2019
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