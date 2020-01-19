Fatih Terim'den flaş Muriç yanıtı!
Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Denizlispor'u 2-1 mağlup ederken, tecrübeli stoper Marcao 4. dakikada gördüğü sarı kart nedeniyle Konyaspor maçında cezalı duruma düştü.
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Fatih Terim'e, dün oynanan Gaziantep FK-Fenerbahçe karşılaşmasında Vedat Muriç'in aynı durumda ikinci sarı kartı görerek cezasını Türkiye Kupası'nda çekmesi sorulurken, Terim'den flaş bir yanıt geldi.
İŞTE TERİM İLE MUHABİR ARASINDA GEÇEN DİYALOG:
Muhabir: "Marcao ikinci sarıyı görseydi cezasını kupada çekecekti. Dün Demba Ba görmedi. Vedat Muriqi gördü. Marcao'da böyle bir şey konuşuldu mu?"
Fatih Terim: "Bizde sence böyle bir şey konuşulabilir mi? Neyse odur. Her zaman da o olmuştur. Hiç aklımıza böyle şeyler gelmez bizim. Böyle bir şey söylemedim de, düşünmedim de. Yanlış yapan cezasını çeker. Cezasını çekiş şekline de biz karışmayız. Başkaları da bizi ilgilendirmez."
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